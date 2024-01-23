Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

ВСУ потеряли до 55 военных и танк

МОСКВА, 23. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки. Противник потерял до 55 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии c авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, танк, 3 пикапа и орудие Д-30", - говорится в сообщении.