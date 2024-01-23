Российский военнослужащий инженерных войск взял в плен шестерых военных ВСУ

Денис Шамалюк награжден орденом Мужества

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащий инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ сержант Денис Шамалюк взял в плен шестерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на ранение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начался массированный артиллерийский обстрел, я попытался открыть дверь в подвал <...>. Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. Я им отдал приказ сдать оружие, потом начал выводить их. Один из них был раненый, ему оказали помощь", - сказал Шамалюк на видео, предоставленном военном ведомством.

Он добавил, что в ходе боевых действий сам получил ранение и был доставлен в медицинский батальон. "Спасибо командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь. Сам лично пришел, наложил жгут и увез меня в ближайший медбат, дело шло на минуты, можно сказать, что он спас мне жизнь", - сообщил Шамалюк.

Указом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Шамалюк был награжден орденом Мужества.