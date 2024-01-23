Расчеты комплексов "Бастион" Балтфлота выполнили электронные пуски ракет по морским целям

В учении задействовали около 50 военнослужащих и 10 единиц техники

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским целям, обозначающим отряд боевых кораблей условного противника в акватории Финского залива, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты комплексов "Бастион" на одном из полигонов на побережье в Ленинградской области выполнили электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Финском заливе Балтийского моря, имитирующим группировку кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

В рамках учений расчеты мобильных пусковых установок "Бастион", получив приказ, покинули полевой лагерь и совершили марш в заданный район с заранее оборудованными позициями.

"Получив целеуказания, ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что в учении задействовали около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники.

По информации пресс-службы, боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья Калининградской и Ленинградской областей и исключительной экономической зоны России на этих направлениях.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.