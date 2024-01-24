Завод "Ростеха" на Алтае в 2023 году увеличил производство почти в 2,5 раза

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Предприятие "Барнаултрансмаш" в 2023 году почти в 2,5 раза увеличило объем производства продукции, в том числе двигателей для боевых машин пехоты. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Барнаултрансмаш" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) в 2023 году почти в 2,5 раза увеличил объем производства продукции, в том числе двигателей для боевых машин пехоты. Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия", - сказали в компании.

В данный момент на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов. В 2023 году на заводе началась реализация проекта "Техническое перевооружение предприятия", которая продлиться до конца 2024 года. В начале текущего года предприятие получило очередную партию нового высокотехнологичного оборудования.

По словам исполнительного директора "Барнаултрансмаша" Виктора Силивакина, в связи с ростом производственной программы появилась потребность и в кадрах. "Требование к персоналу определяет оборудование. На сегодняшний день стоит вопрос не просто о повышении численности работников предприятия, а о трудоустройстве и воспитании высококвалифицированных специалистов, больших профессионалов своего дела. Сейчас мы активно занимаемся этим вопросом", - цитируют Силивакина в "Ростехе".

Сообщается, что в данный момент на заводе работают более 2,7 тыс. человек. При этом завод активно взаимодействует с учебными заведениями, чтобы учащиеся имели возможность пройти в цехах производственную практику и стажировку с последующим трудоустройством. На предприятии также рассматривают возможность создания полноценного учебного кластера, где опытные педагоги будут готовить новых специалистов и повышать профессиональные навыки тех, кто уже стал частью коллектива завода.

АО "Барнаултрансмаш" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпарации Ростех) - это одно из ведущих промышленных предприятий Алтайского края. Специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок. Предприятие является центром компетенций дизелестроения и специализируется на изготовлении дизелей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.