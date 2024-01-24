В КТРВ заявили, что не испытывают недостатка в зарубежных заказах

Как отметил гендиректор корпорации Борис Обносов, практическое использование в ходе СВО является "лучшей рекламой" для производимого корпорацией вооружения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в настоящий момент не испытывает недостатка в зарубежных заказах. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что практическое использование в ходе СВО является "лучшей рекламой" для производимого корпорацией вооружения, поскольку там оно противопоставляется "достаточно современному оружию всех стран НАТО, которые тренируются на Украине".

"Поэтому в заказах у нас недостатка нет. Но сегодня тот период, когда мы должны делать все для фронта, все для победы. Это - первая наша задача", - сказал он, предположив, что заявок, полученных Минобороны РФ со всего мира на заключение контрактов по поставкам продукции КТРВ, "не сосчитать".