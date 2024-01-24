ГД одобрила во II чтении заморозку срочных контрактов мобилизованных госслужащих

Законопроект устанавливает, что срочный служебный контракт с госслужащими временно приостанавливается, при этом за ними сохраняются их должности

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о временной приостановке срочного служебного контракта государственных служащих на время их призыва на военную службу.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком 3 апреля 2023 года и принят в первом чтении 23 мая. Предлагается внести изменения в закон "О системе государственной службы РФ", направленные на обеспечение трудовых гарантий госслужащим, которые проходят военную службу по мобилизации, заключили контракт с Вооруженными силами РФ или входят в состав добровольческих формирований, содействующим ВС РФ или Росгвардии.

По действующим нормам госслужба таких граждан приостанавливается, а затем возобновляется в день выхода госслужащего на работу. Если срок действия срочного служебного контракта государственного служащего истекает в период прохождения военной службы, контракт расторгается, указывается в пояснительной записке к законопроекту. При этом не гарантируется сохранение за служащим его прежнего рабочего места.

Законопроект устанавливает, что срочный служебный контракт с такими госслужащими временно приостанавливается, при этом за ними сохраняются их должности. Срочный контракт возобновляется после окончания военной службы на остаток срока его действия со дня приостановления. При этом указанные нормы не будут применяться в отношении служебных контрактов, заключенных на время выполнения определенного задания, либо на период замещения отсутствующего государственного служащего.

Поправками ко второму чтению те же изменения закрепляются и в федеральном законе "О государственной гражданской службе РФ". Если мобилизованный служащий занимал должность помощника (советника), то его служебный контракт возобновляется на срок действия полномочий его руководителя.

Согласно поправкам, действие положений всех статей распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Если с этой даты и до вступления закона в силу срочный контракт с госслужащим был расторгнут, то его расторжение будет считаться недействительным.