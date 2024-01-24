МО РФ заявило, что Киев совершил теракт, сбив Ил-76 в Белгородской области

По данным ведомства, экипаж самолета погиб, как и все остальные на борту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Киевский режим совершил теракт, сбив российский самолет Ил-76 в Белгородской области, перевозивший украинских военнопленных для обмена, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", - заявили в ведомстве.

По данным Миноброны РФ, ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Радиолокационными средствами российских ВКС зафиксирован пуск двух украинских ракет.

В ведомстве сообщили, что экипаж самолета погиб, как и все остальные на борту. "На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли", - заявили в Минобороны.