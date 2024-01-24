МО РФ сообщило, что Ил-76 сбили из ЗРК, находящегося в Харьковской области

По данным ведомства, радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Самолет Ил-76 был сбит с применением зенитного ракетного комплекса (ЗРК), расположенного в районе Липцов Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

Радиолокационные средства Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет Ил-76 в Белгородской области, заявили в Минобороны РФ.