МО РФ: обмен пленными должен был пройти во второй половине дня в Колотиловке

Украинское руководство прекрасно знало, что перевозка пленных для обмена в Белгород осуществляется военно-транспортной авиацией, указали в ведомстве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обмен пленными по достигнутой ранее договоренности должен был произойти во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, сообщили в Минобороны России.

"По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", - сообщили в ведомстве.

Украинское руководство прекрасно знало, что перевозка пленных для обмена в Белгород осуществляется военно-транспортной авиацией, заявили в Минобороны РФ.