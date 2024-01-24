МО РФ впервые сообщило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T

По данным ведомства, ВС РФ также уничтожили склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T французского производства. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток также уничтожены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.