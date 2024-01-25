МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА "Лелека-100" под Артемовском

Удары нанесли расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100" под городом Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Лелека-100", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении. В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека-100" украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена ракетой из ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие расчета ПВО этого соединения ВДВ ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников противника, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах. После обнаружения вражеских беспилотников пусками ракет с временных и основных стартовых позиций десантники уничтожают летательные аппараты противника.

"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск", - отметили в военном ведомстве.