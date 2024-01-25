Минобороны РФ показало боевую работу расчета ЗРК "Тор-М2"

Как сообщили в ведомстве, зенитный ракетный комплекс уничтожил разведывательные БПЛА противника

ТАСС, 25 января. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" Западной группировки войск уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбитые БПЛА использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии.

Как рассказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным Феникс, машина позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении, поражать БПЛА, снаряды РСЗО и авиацию противника.