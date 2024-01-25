МО РФ сообщило, что взвод САУ уничтожил штурмовую группу ВСУ

Как отметили в ведомстве, взвод сумел организовать систему маневрирования от контрбатарейного огня противника, что позволило сорвать его наступление

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замба Бамбеева уничтожил штурмовую группу ВСУ и остановил украинское контрнаступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, лейтенант Бамбеев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейного огня противника. Благодаря точным расчетам и своевременному огню взвод лейтенанта Бамбеева не позволил воспользоваться преимуществом местности и, уничтожив штурмовую группу противника, сорвал наступление противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взвод лейтенанта оперативно произвел смену позиций и вышел в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач по поражению противника.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о подвиге водителя-заправщика Вячеслава Капитонова. Рядовой Капитонов неоднократно выдвигался к боевой техники для дозаправки во время обстрелов.

"Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Капитонова неоднократно удавалось сохранить запас ГСМ, своевременно доставив его к подразделениям, а экипажам боевых машин выполнить поставленные боевые задачи", - отметили в Минобороны РФ.