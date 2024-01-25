МО РФ сообщило об уничтожении блиндажей ВСУ на купянском направлении

Противник понес потери в живой силе, уточнили в ведомстве

ТАСС, 25 января. Расчеты FPV-дронов Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу украинских формирований на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для выполнения боевой задачи военнослужащие скрытно совершили марш-бросок из тылового района ближе к переднему краю. В итоге все цели были достигнуты, а группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Как рассказал оператор FPV-дронов с позывным Вестник, в ходе боевой работы расчеты используют с беспилотниками переделанные боеприпасы для РПГ-7, или, как их называют военнослужащие, "морковки".