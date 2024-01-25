Добровольцы-медики разработали эвакуационную тележку для зоны СВО

Приспособление управляется одним человеком, движется в обе стороны, способно перевозить до 200 кг груза, имеет непрокалываемые колеса, а также обладает мощностью в два раза выше, чем у аналогов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Медик Анна Стерхова и ее муж Денис Ройтштейн, который также является медиком, отправились добровольцами в зону СВО и в течение нескольких месяцев служили в составе медицинской роты, чтобы разработать многофункциональную эвакуационно-штурмовую тележку для спасения раненых и подвоза грузов. Об этом медики рассказали ТАСС.

"В 2022 году мы поехали на Донбасс помогать людям, пострадавшим от обстрелов, в ходе чего попали в легендарный штурмовой батальон "Сомали". Тогда пришла идея создания эвакуационно-штурмового устройства. Мы с супругом приняли решение вместе пойти на фронт, чтобы изучить вопрос о нужности устройства на месте, исполнить свой гражданский долг перед Родиной, спасая раненых. Мы заключили краткосрочный контракт на четыре месяца с МО России и в составе медроты отправились в зону проведения СВО. Общаясь с бойцами, выяснили, что наше устройство значительно облегчило бы выполнение задач и быт на фронте и спасет не одну жизнь", - заявила Стерхова.

Медик подчеркнула, что на фронте остро стоит вопрос передвижения на крайних 4-5 км передовой, которые активно просматриваются и обстреливаются противником. "Туда опасно отправлять автомобиль, а если нести на себе большой груз и после этого еще вступать в бой, сил у бойца уже не будет. Выносить раненого на носилках, сформировав эвакуационную группу из четырех бойцов, не практично: эти бойцы выключаются из боя и опасности подвергаются уже сразу пять человек, передвигающиеся кучкой, желанная цель для противника", - отметила она.

Медики завершили работу над эвакуационной тележкой на электроприводе. "Наше изделие управляется одним человеком, движется в обе стороны без усилий со стороны ведущего, способно перевозить до 200 кг груза, имеет непрокалываемые колеса. За основу взяты первые чертежи ТЭТЭ военкора Андрея Филатова и "Прифронтового гаража", с нашими доработками тележка стала мощнее. Из преимуществ - тележка движется как вперед, так и назад", - рассказала Стерхова.

По словам Ройтштейна, у новой тележки мощность аккумулятора в два раза выше, чем у аналогов. "Соответственно, это в два раза увеличивает время использования и расстояние, которое можно пройти", - уточнил он.

Защита от переохлаждения

Также медики работают над созданием прототипа эвакуационно-штурмового устройства, которое позволяет эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий при помощи одного человека, подвозить продовольствие и боеприпасы, преодолевать препятствия в виде рвов и провалов до 3 м в ширину и высоту. Кроме того, изделие может применяться как индивидуальное спальное место. "Это одна из модификаций. Работаем также над второй модификацией тележки, которая является грузовой, также на ней можно вывозить раненого", - рассказала Стерхова.

Одно из главных преимуществ изделия заключается в том, что оно может использоваться как спальное место и защищать бойца от переохлаждения. "Эти две тележки совместимы между собой и могут выступать в качестве индивидуальных спальных мест в два этажа, что экономит место, например, в узком блиндаже. Самое главное, что наша тележка позволяет не спать в грязи, на мокром. Мы знаем, что это такое, когда заходишь в разбитый дом, но пол голый, всюду холодно. Наши ребята в зоне СВО сейчас очень страдают от переохлаждения и его последствий", - сказал Ройтштейн.

Вес тележек - порядка 15 кг. В сложенном виде длина устройства составляет 1 м, в разложенном - 3 м. "Мы готовы запустить мелкосерийное производство в Миассе. Ищем заказчиков, спонсоров. Нам очень помогает небольшое предприятие "Уралтехмаш", которое проявило живой интерес к изделиям и безвозмездно предоставило мощности завода, любой вид сварки, резки металла. Ребята до сих пор активно помогают нам в сборке устройств", - подытожила медик.