Минобороны России сообщило об уничтожении точки запуска БПЛА ВСУ

В ведомстве отметили, что для этого использовали автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Расчет гранатомета АГС-17 Западной группировки Вооруженных сил РФ накрыл точку запуска разведывательных БПЛА украинских военных на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение боевиков ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. В кратчайшие сроки расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" прибыл на огневую позицию и точным попаданием накрыл выявленную цель на дальности около 1,5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" калибра 30 мм предназначен для поражения бойцов и оружия ВСУ, расположенных вне укрытий - в открытых окопах и за естественными складками местности.