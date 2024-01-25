Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской "Гвоздики" на купянском направлении

В ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной самоходной артиллерийской установки ВСУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Расчет пушки "Гиацинт-Б" Западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне СВО на одном из участков разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета САУ 2С1 "Гвоздика" боевиков ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной самоходной артиллерийской установки ВСУ.

"Работа ведется активно. Стреляем порядка 100 выстрелов в день. Подавляем живую силу противника, уничтожаем боевую технику, блиндажи, окопы", - сказал командир орудия "Гиацинт-Б" с позывным Малик, его цитирует Минобороны РФ.