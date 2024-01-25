В МО РФ заявили об уничтожении на купянском направлении пяти украинских БПЛА "Фурия"

В ведомстве отметили, что ВС России также уничтожили две "Лелеки-100" и две "Валькирии"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" уничтожила в течение суток пять украинских беспилотников "Фурия", а также по два БПЛА "Лелека" и "Валькирия" на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием ефрейтора Алексея Таранина уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" в районе Радьковки. Кроме этого, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов "Фурия", две "Лелеки-100" и две "Валькирии", - сказал Зыбинский, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как добавил офицер, в течение суток на купянском направлении противник также потерял пункты боепитания и управления беспилотными летательными аппаратами.