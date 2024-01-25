Картаполов сообщил, что работа по возвращению российских военнопленных продолжится

ВСУ ранее сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ВСУ 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.