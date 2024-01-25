Спасший товарищей от FPV-дрона боец рассказал о взятии позиции ВСУ под Донецком

Российский штурмовик с позывным Бабай сообщил, что за два месяца из автоматов ему удалось уничтожить 10 украинских беспилотников

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Российский штурмовик с позывным Бабай, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, рассказал ТАСС, что в тот день вместе с сослуживцами взял позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком.

Ранее в Сети широкое распространение получило видео, на котором мобилизованный из Кунашакского района Челябинской области военнослужащий стреляет в дрон-камикадзе, летевший в сторону его сослуживцев, а затем уворачивается от него. Впоследствии уральского бойца предложили представить к госнаграде.

"Это было под Донецком. Была поставлена задача взять позицию противника. Я шел чуть впереди, товарищи - сзади. На нас налетели дроны. Три я уничтожил из автомата, от четвертого увернулся", - рассказал он, добавив, что задача была успешно выполнена.

По его словам, за два месяца из автоматов ему удалось уничтожить 10 украинских беспилотников. Он подчеркнул, что умение бороться с дронами различными способами стало необходимостью из-за их большого количества на фронте.

Бабай родился в Челябинской области. Работал на заводе слесарем-ремонтником дизельной техники. Был мобилизован в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года.