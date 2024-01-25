Минобороны сообщило об уничтожении Су-25 опорника ВСУ на донецком направлении

Полет прошел в штатном режиме

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

Как сообщили в Минобороны России, экипажи после нанесения ударов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По данным передового авиационного наводчика (ПАН), все цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Как рассказал на предоставленном Минобороны видео летчик с позывным Бебск, пилотам поставили задачу уничтожить опорный пункт и живую силу противника. "Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. по докладу ПАНа оценка отлично", - сказал он.