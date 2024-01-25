МО РФ сообщило об уничтожении с начала СВО более 11,2 тыс. беспилотников ВСУ

По данным ведомства, также уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов и 14 794 танка

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские войска с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили более 11,2 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 794 танка и другие боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны РФ.

Как добавили в ведомстве, также с начала спецоперации уничтожено 1 209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 861 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 878 единиц военной автомобильной техники.