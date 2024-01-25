ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и американскую РСЗО на донецком направлении

По данным Минобороны РФ, также уничтожили две гаубицы Д-30

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в результате контрбатарейной борьбы на донецком направлении уничтожили два склада с боеприпасами, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства M270-MRLS, сообщили в Минобороны России.

"В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня М270-MLRS производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами", - сообщили в ведомстве.