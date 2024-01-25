Минобороны РФ рассказало о поражении бригад ВСУ на запорожском направлении

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, противник потерял до 130 военнослужащих, танк и 4 пикапа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и 4 пикапа", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.