Российские бойцы взяли в плен украинского командира

Военнослужащий с позывным Лева рассказал, что после того как украинского командира "скрутили", он вместе с еще одним российским бойцом пошел на разведку на другие позиции противника, где они обнаружили окоп ВСУ и оборудованную точку

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе штурма украинских позиций взяли в плен командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видео Минобороны России.

"Задача штурмового взвода была запрыгнуть в тыл противнику, то есть перебраться, пересечь мелколесье, отсечь противника по фронту с правого фланга. Запрыгнули в тыл противнику. Там уже при занятии круговой обороны так получилось, что к нам пришел их непосредственный начальник. Ну они не ожидали, что мы там окажемся. Он шел один, без охраны, с пистолетом, вольготно и пришел к нам в руки", - рассказал в видео российский военнослужащий с позывным Лева.

По словам военного, после того как украинского командира "скрутили", Лева вместе с еще одним российским бойцом пошел на разведку на другие позиции противника, где они обнаружили окоп ВСУ и оборудованную точку.

"Оттянулись, взяли еще людей, вернулись, потом уже немножко слаженности, чуть боевого духа, запрыгнули и все - с противником было покончено. Забрали их высоту небольшую, господствующую относительно реки", - уточнил он.