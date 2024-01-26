ВС РФ через звуковещательную станцию призывают ВСУ на краснолиманском направлении сдаться

Аппаратура станции ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80 вещает на расстояние до 6 км

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" при помощи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80 призывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь. Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80. Рискуя своими жизнями, экипажи звуковещательной станции доводят до войск противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный киевский режим намерен воевать до последнего солдата", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что звуковещание является эффективной частью информационной работы, позволяющей влиять на уровень морального состояния противника. Аппаратура комплекса осуществляет вещание на расстояние до 6 км.

"Военнослужащие Украины, услышьте! Вашему командованию наплевать на жизни солдат и сержантов на передовой. Руки ваших офицеров по локоть в вашей крови. Их цель - сохранить шаткий рейтинг Зеленского и свою власть, но не жизни людей. Ваши жертвы и жертвы ваших товарищей ничего не значат для них", - приводятся слова призыва в видео, предоставленном Минобороны.