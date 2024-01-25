Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 1-й мобильной бригаде РХБЗ

Президент подписал еще три указа, в соответствии с которыми почетные наименования получают также 1 430-й мотострелковый полк, 1429-й мотострелковый полк, а также 2-й полк РХБЗ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований "гвардейская" 1-й мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами бригад в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Кроме того, президент подписал три указа, в соответствии с которыми почетные наименования получают также 1 430-й мотострелковый полк, 1429-й мотострелковый полк, а также 2-й полк РХБЗ.

Указы вступают в силу со дня подписания.