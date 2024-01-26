В МО РФ рассказали о подвиге полковника, спасшего бойцов и из попавшей под обстрел машины

Сергей Туманов переместил раненых в безопасное место и оказал им первую помощь, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полковник Вооруженных сил РФ Сергей Туманов в одиночку эвакуировал группу раненых операторов БПЛА из автомобиля, попавшего под обстрел украинских войск. Кроме того, он вернулся и спас из машины дорогостоящее оборудование, сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, офицер возвращался с выполнения спецзадач на одном из тактических направлений и заметил, что группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел.

"Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей лично извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине в машине. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы", - сообщили в Минобороны.

Там также рассказали о подвиге подполковника Константина Фролова, который вместе с группой выполнял специальные задачи с помощью беспилотника. Группа попала под минометный обстрел, однако военный, рискуя жизнью, вывел беспилотник в безопасное место, вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших.