МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ на купянском направлении

Противник понес потери в живой силе, сообщили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчет 120-мм миномета "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и боевиков ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет автоматического станкового гранатомета противника работал по позициям нашей пехоты. Нам дали цели. И мы отработали по блиндажам, по расчету АГС боевиков ВСУ и уничтожили их", - цитирует российское военное ведомства командира миномета "Нона-М1" с позывным Шкипер.

В МО РФ уточнили, что также расчет Шкипера нанес точные удары по замаскированным блиндажам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены разведкой с применением беспилотников.

120-мм буксируемый миномет 2Б23 "Нона-М1" предназначен для уничтожения живой силы противника и поражения его техники.