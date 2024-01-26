МО РФ сообщило об отражении российскими войсками атаки дронов ВСУ на купянском направлении

Все цели были уничтожены на подлете, рассказал командир САУ "Акация"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие Западной группировки войск на купянском направлении нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлете к позициям расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация". Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы военнослужащие наблюдательного поста заметили приближающийся дрон. Они незамедлительно начали использовать противодроновое ружье. Посадили коптер без повреждений. Боевики ВСУ отправили нам еще сразу три дрона. Включились уже наши зенитные расчеты в секретах. На подлете все цели были уничтожены", - рассказал командир САУ "Акация" с позывным Жорик.

Командир также добавил, что один из дронов успел сбросить боеприпас, но до цели он все равно не долетел. "Из-за того, что боеприпасы у ВСУ для дронов самодельные, они часто не взрываются. После доклада командованию было принято решение разминировать неразорвавшийся боеприпас силами саперного подразделения с соблюдением требований безопасности", - сказал он.