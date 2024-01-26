МО РФ сообщило о поражении артиллеристами пункта управления БПЛА на правом берегу Днепра

С этого пункта, в частности, велось наблюдение за левым берегом, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них. Корректировку огня проводили разведчики ВДВ, непосредственно находясь на берегу реки", - говорится в сообщении.

С этих пунктов велось наблюдение за левым берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также происходила корректировка их работы и наведение артиллерии. Координаты объектов противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для удара.