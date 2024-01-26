МО РФ сообщило о поражении трех районов скопления техники ВСУ

Противник потерял до 270 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили три опорных пункта и три района скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" поражено около 170 целей противника, сообщил ТАСС начальник ее пресс-центра Александр Савчук.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на краснолиманском направлении. За сутки в зоне ответственности группировки поражено около 170 целей противника, в том числе три опорных пункта, три района скопления техники, позиции полевой артиллерии, районы сосредоточения живой силы и огневых средств", - рассказал он.

Как добавил Савчук, средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника в районе Кременной в Луганской Народной Республике. В районах торского и червонодибровского участков артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Потери противника составили до 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - подытожил начальник пресс-центра.