Российский боец уничтожил более 100 военных ВСУ с помощью FPV-дронов

Как сообщили в Минобороны РФ, начальника расчета FPV- дронов с позывным Король наградили Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи на артемовском направлении

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Один из военнослужащих тульского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России публикует кадры боевой работы одного из самых результативных операторов FPV-дронов тульского соединение ВДВ, который уничтожил более 100 украинских националистов. В ходе проведения специальной военной операции начальник расчета FPV- дронов с позывным Король выполнял задачу в зоне ответственности на артемовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей. В течение суток уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три единицы в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Начальник расчета за небольшой период времени сумел уничтожить более 20 единиц вражеской техники, в том числе натовского образца. За отличное выполнение боевой задачи при поддержке штурмовых групп во время захвата вражеских позиций на артемовском направлении был награжден Георгиевским крестом IV степени. "Награждение проходило в районе боевых позиций, куда прибыл командир тульского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Немоляев, который лично наградил военнослужащего и поздравил его с успешным выполнением задач", - отмечается в сообщении.