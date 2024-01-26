МО РФ: с начала СВО в ДНР снайперы ЮВО уничтожили около 500 украинских военных

На вооружении у стрелков винтовка, поражающая цели на дистанции от 150 м до 2 км, уточнили в ведомстве

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Снайперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили на линии фронта в Донецкой Народной Республике около 500 украинских военнослужащих, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На одном из направлений проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике подразделение снайперов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа демонстрируют выдающиеся результаты по уничтожению личного состава националистических подразделений ВСУ. <...> В настоящий момент снайперами данного подразделения уничтожено около 500 военнослужащих ВСУ", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, снайперы используют современные винтовки, уничтожение целей осуществляется на дистанции от 150 м до 2 км включительно.

"При боевой работе под определенный рельеф местности снайперы надевают специальные маскхалаты, чтобы оставаться максимально незамеченными. Каждый снайпер может провести длительный период времени практически неподвижно - от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от выполняемой боевой задачи", - уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, снайперы Южной группировки войск успешно выполняют задачи как в лесах, так и при обеспечении продвижения штурмовых групп и отражении контратак украинских подразделений в жилой застройке.