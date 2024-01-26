МО РФ сообщило, что ВС РФ уничтожили укрепрайоны с боевой техникой ВСУ

Также противник понес потери в живой силе, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки российских войск "Запад" при выполнении огневых задач в ночное время суток уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащими ВСУ. Расчету Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников боевая техника и находившиеся в укрепрайонах боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащие группировки войск "Запад" на достигнутом не останавливаются. "Они продолжают уничтожать отдельные цели противника с закрытых огневых позиций. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Стреляют и на максимальную дальность, а это 15 км", - добавили там.