МО РФ сообщило, что Т-80БВМ в зоне СВО оснастили комплексами подавления дронов "Волнорез"

Устройство подавляет сигнал управления беспилотником в радиусе до 600 м, заставляя БПЛА зависать в воздухе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Применяющиеся в зоне СВО российские танки Т-80БВМ оснастили радиоэлектронными комплексами подавления беспилотников "Волнорез". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На мой взгляд, Т-80БВМ - это очень надежная машина, она подходит под реалии наших боевых действий. <...> Машины наши оснащены динамической защитой, а также "Волнорезами" - это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе "Волнорезы" нам помогают", - рассказал командир танковой роты с позывным Казак на одном из видео.

Тем не менее, по словам танкиста, иногда из-за повышенной угрозы со стороны вражеских дронов после стрельбы приходится уезжать с позиции "на всех скоростях".

Комплекс "Волнорез" впервые был представлен на форуме "Армия-2023". Устройство подавляет сигнал управления беспилотником в радиусе до 600 м, заставляя дрон зависать в воздухе.