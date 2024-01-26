МО РФ: модернизированные Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ на луганском направлении

Командир экипажа вертолета с позывным Ориентир уточнил, что боевая задача подразумевала атаку по площадной цели и укрепрайону противника

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52М при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметил командир экипажа вертолета с позывным Ориентир, боевая задача подразумевала атаку по площадной цели и укрепрайону противника. "Вышли в заданное время в назначенный район, выполнили боевую задачу. Слава Богу, все хорошо, вернулись", - рассказал он на распространенном Минобороны видео.