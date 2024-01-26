26 января, 02:30
Военная операция на Украине

Военный РФ рассказал, что ВСУ теряют бойцов под Артемовском из-за плохой коммуникации

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Старший снайпер группировки войск Южного военного округа уточнил, что такие ситуации на этом участке фронта происходят периодически в разных обстоятельствах

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут большие потери под Артемовском в ДНР из-за плохой коммуникации войск, рассказал ТАСС старший снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Киря.

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"Это [большие потери ВСУ] из-за плохой коммуникации у них. Один из примеров: мы обнаружили их группу ротации. Троих отработали, остальные сбежали. И они не доложили следующей группе, которую мы тоже встретили", - рассказал снайпер.

Он уточнил, что подобные ситуации на этом участке фронта происходят периодически в разных обстоятельствах. 

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