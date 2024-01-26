Военнослужащий РФ заявил, что ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за отсутствия провизии

Снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Чех также подчеркнул, что украинским солдатам тяжело подавить снайперский огонь ВС РФ, так как российские бойцы соблюдают все необходимые меры безопасности

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины под Артемовском в ДНР сдаются в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны РФ, а также отсутствия провизии и поддержки. Об этом ТАСС сообщил снайпер группировки войск Южного военного округа с позывным Чех.

"Был период, когда они [ВСУ] передвигались очень нагло, но мы это пресекли. После этого они передвигаются ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться. Все непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает", - сказал снайпер.

Он уточнил, что украинской стороне подавить снайперский огонь непросто из-за того, что российские бойцы строго соблюдают меры безопасности, которые позволяют им оставаться незамеченными.