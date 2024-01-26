МО РФ сообщило об уничтожении артиллеристами двух САУ Krab на купянском направлении

После поражения целей батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию, добавили в военном ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" уничтожили на купянском направлении две САУ Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) польского производства. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов на одном из участков обнаружили сосредоточение военнослужащих и бронетехники ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Два расчета 152-мм самоходных гаубиц уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab ВСУ польского производства", - говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника, добавили в военном ведомстве.