Корабли ТОФ отразили условную воздушную атаку в Восточно-Китайском море

Авиация условного противника в ходе учения была сымитирована электронным способом, уточнили в пресс-службе Восточного военного округа

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений отразил воздушную атаку условного противника в Восточно-Китайском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в акватории Восточно-Китайского моря. В ходе учения экипажи кораблей обнаружили несколько воздушных целей, летящих курсом на корабли. На ракетном крейсере и фрегате были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", - говорится в сообщении.

Далее корабельные расчеты выполнили захват целей и взяли их на сопровождение, после чего уничтожили при вхождении в зону поражения. Уточняется, что авиация условного противника в ходе учения была сымитирована электронным способом, а фактические стрельбы зенитным ракетным комплексом не проводились.

Учения были проведены в соответствии с планом деятельности отряда боевых кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.