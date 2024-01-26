Российские артиллеристы получили снаряды для "Гвоздик" с увеличенной дальностью

Само орудие имеет высокую проходимость и легко преодолевает водные препятствия, рассказал командир расчета с позывным Саур

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Восток" получили снаряды для самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" с увеличенной дальностью, рассказал ТАСС командир расчета с позывным Саур.

"Стандартно дальность стрельбы орудия около 15 км, но сейчас мы получили снаряды большей дальности", - сообщил командир.

Само орудие, как уточнил боец, имеет высокую проходимость, в том числе легко преодолевает водные препятствия. Кроме того, самоходка способна развивать достаточно высокую скорость. Эти характеристики позволяют экипажу успешно выполнять задачи на южнодонецком направлении.