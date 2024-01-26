26 января, 07:42,
обновлено 26 января, 07:52

Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев, сообщается на сайте Кремля.

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Поручение дано по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года. 

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