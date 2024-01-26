Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.