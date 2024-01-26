Бойцов СВО будут признавать ветеранами по документам о ранении или награждении

Поручение президента Владимира Путина должно быть выполнено до 1 апреля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) смогут получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, <...> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения. Поручение дано правительству РФ, оно должно быть выполнено до 1 апреля.