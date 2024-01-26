"Калашников" впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

Специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства беспилотника

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS) - 2024 в Эр-Рияде. Серийно выпускаемый БЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350", - сообщили там.

Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства беспилотника и провели модернизацию комплекса средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

Кроме того, на СКАТ 350 М применена новая целевая нагрузка с повышенными эксплуатационными характеристиками, улучшено функционирование дневной и тепловизионной камер, в новый модуль с обновленными алгоритмами облегчают работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей.

Размах крыла СКАТ 350 М составляет 3,2 м, продолжительность полета достигает 240 минут со скоростью от 72 до 120 км/ч на рабочих высотах от 300 до 2000 м. При этом радиус действия радиолинии и дальность действия видеоканала составляют 70-100 км. Комплекс развертывается всего за 15 минут и запускается с эластичной или пневматической катапульты. Посадка осуществляется на парашюте в автоматическом или полуавтоматическом режимах.