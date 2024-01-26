В Югре открыли пункт отбора на контракт, созданный с учетом пожеланий добровольцев

В его открытии приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, замкомандующего войсками Центрального военного округа Минобороны РФ генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Единственный в России пункт отбора полного цикла для участия в специальной военной операции, созданный на основе всех требований Министерства обороны России и предложений действующих контрактников, открыт в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС.

В открытии приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, замкомандующего войсками Центрального военного округа Минобороны РФ генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова.

"Уникальный центр, уникальный объект, где процесс полностью комплексно выстроен - от подачи заявки желающим поступить на службу по контракту, до отправки в ту или иную воинскую часть. Огромная благодарность губернатору за этот центр - уменьшает время, которое ребята тратят на данные процедуры. Думаю, он будет примером для всех других регионов России для создания подобных объектов", - отметил Жога.

По его словам, здесь идет полное сопровождение добровольца: в частности, оказывается помощь в прибытии, прохождении всех необходимых специалистов, в том числе медиков и психологического тестирования, поддержка в оформлении счетов для получения положенных финансовых выплат.

Также во время открытия были представлены различные образцы одежды и снаряжения бойцов, в том числе беспилотные летательные аппараты, разрабатываемые в Югре. "Представленные здесь образцы обмундирования, в частности, нижнее белье, сапоги, термобелье, бронежилет, тепловизионный прицел, средства разведки - это те образцы, которые сейчас работают на фронте. Поэтому боец, уходя из этого центра на службу по контракту, уже имеет полный комплект необходимого обмундирования для работы на переднем крае в любое время года", - прокомментировал Жога.

Новый пункт расположен на въезде в Ханты-Мансийск, что упрощает логистику для кандидатов из других регионов. По данным региональных властей, на территории открытого пункта располагаются строевой плац с искусственным освещением, спортивная площадка для сдачи норм ГТО, места стоянки для грузовиков со снаряжением. Объект работает по принципу полного цикла: претенденты проходят все этапы поступления на службу в одном месте. Он способен принимать 60 человек в день, при этом при необходимости их число может быть увеличено до 100 граждан.