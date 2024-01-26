Шойгу заявил о кратном росте производства основных вооружений и боеприпасов

По словам министра обороны, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса России позволили в разы нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подводим итоги поставок в войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры. Благодаря эффективной работе Министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием", - сказал он во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, по словам министра, рост производства оборонной продукции потребовал привлечь значительное количество квалифицированных специалистов и в ряде случаев перейти на круглосуточный график работы. "Все это самым благоприятным образом сказывается на повышении престижа рабочих профессий", - отметил Шойгу.