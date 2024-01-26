Шойгу: военная продукция своевременно поступает в зону СВО, наращивая возможности ВС РФ

По словам министра обороны, налажена система оперативного ремонта и обслуживания военной техники на местах, что значительно сократило сроки ее восстановления и повысило готовность к применению

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Военная техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", - сказал министр.

Кроме того, налажена система оперативного ремонта и обслуживания военной техники на местах, что значительно сократило сроки ее восстановления и повысило готовность к применению.

Министр добавил, что сейчас основной задачей остается обеспечение каждого подразделения, каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач.