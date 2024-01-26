Шойгу: военные строители в 2023 году сосредоточились на инфраструктуре для ядерных сил

По словам министра обороны, всего построено 2 772 здания и сооружения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания, совершенствовании аэродромов и системы базирования Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны", - сказал он в ходе единого дня военной приемки.

По его информации, всего построено 2 772 здания и сооружения. "Запланированные мероприятия полностью реализованы", - подчеркнул министр.