Предприятия ОПК поставили в ВС РФ 98,8% новой техники от плана

Общий объем финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое - в 2023 году он увеличился на 24%, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", - сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

По словам замминистра, "общий объем финансирования гособоронзаказа (ГОЗ) за последние два года вырос вдвое - в 2023 году он увеличился на 24%".

Криворучко также отметил, что поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз. "Благодаря проведенному перераспределению структуры ГОЗ в части концентрации усилий на закупке техники в прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз относительно аналогичных показателей 2022 года", - отметил он.

"С началом проведения специальной военной операции по решению верховного главнокомандующего предприняты и последовательно реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении и военной техники", - заключил заместитель министра обороны РФ.